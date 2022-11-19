Нефти в Европе стало слишком много

На нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) Европы образовался избыток нефти. Запасы превысили потребность региона в данном виде топлива, пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Предприятия запаслись большими объемами нефти из опасений ее дефицита после вступления в силу запрета Евросоюза на поставки российского топлива. Также волнения были связаны с забастовками на НПЗ Франции, из-за которых остановился крупнейший завод в стране. Один европейский трейдер, на которого ссылается агентство, описал обстановку словами: "вокруг слишком много нефти".

Эксперты отмечают, что негативные ожидания рынка не оправдались, поскольку регион уже заключил соглашения о поставках топлива из Бразилии, Гайаны, Канады и США. Альтернативными поставщиками нефти в Европу трейдеры также называют страны Ближнего Востока.

По данным Refinitiv Eikon, импорт латиноамериканской нефти в Европу резко вырос после начала военных действий в Украине, составив в среднем 313 тысяч баррелей в сутки в 2022 году по сравнению со 132 тысячами баррелей в сутки в 2021 году. Также увеличились поставки нефти из США, до 1,1 миллиона баррелей в сутки за 10 месяцев текущего года по сравнению с 800 тысячами баррелей в сутки за весь прошлый год. Кроме того, на 20 процентов вырос экспорт топлива из Ирака.