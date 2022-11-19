Таиланд передал председательство США в форуме АТЭС

Таиланд передал в субботу председательство Соединенным Штатам в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Во время торжественной церемонии в Национальном конференц-центре королевы Сирикит премьер-министр Прают Чан-Оча вручил вице-президенту Камале Харрис плетеную бамбуковую корзину (чалом) - символ страны, принимавшей АТЭС.

Чалом представляет собой плетеную бамбуковую корзину каплевидной формы, украшенную гирляндой в цветах АТЭС-2022 (синий, красный зеленый). Эти цвета символизируют продвигаемые Таиландом концепции сотрудничества в рамках форума: Open - упрощение процедур торговли и инвестиций, Connect - восстановление всех связей, Balance - содействие устойчивому и инклюзивному росту.

В состав АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.