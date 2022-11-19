Британия столкнется с самым резким падением уровня жизни

Домохозяйства в Великобритании столкнутся с самым значительным падением уровня жизни с момента начала наблюдений, а взрывной рост инфляции еще больше подстегнет местную экономику к спаду в продолжительную рецессию. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на обновленные прогнозы Управления по бюджетной ответственности (OBR), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Великобритания впала в рецессию, которая продлится более года и вынудит полмиллиона человек остаться без работы, в то время как домохозяйства сталкиваются с самым большим падением уровня жизни с начала статистических наблюдений. Падение доходов домохозяйств в течение следующих двух лет может составить 7%", - говорится в материале.

По мнению аналитиков OBR, рецессия в Великобритании не будет краткосрочной. Она может продлиться "чуть больше года". Однако самой главной проблемой для местных властей станет стремительное падение покупательской способности домохозяйств в связи с ростом цен и усилением энергетического кризиса.

"Падение покупательной способности домохозяйств будет настолько резким, что сведет на нет последние восемь лет роста, поскольку рост заработной платы не поспевает за инфляцией, а процентные ставки растут. Это фактически повернет время вспять к 2013 году. Экономика сократится на 2%, что приведет к росту безработицы на 505 тыс. человек ко второй половине 2024 года", - предупредили специалисты OBR.