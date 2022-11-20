Правительство Британии обвинили в создании «испанской армады»

Член парламента Великобритании Крис Эванс, который выполняет функцию теневого министра обороны, упрекнул действующий кабинет министров в размещении заказа на строительство судов сопровождения для Королевского флота на испанской верфи, назвав это созданием новой "непобедимой армады" (испанского флота, напавшего на Англию в 1588 году). Об этом сообщает The London Economic, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Эванса, заказ на сумму 1,6 млрд фунтов стерлингов ($1,9 млрд) лишил страну около 6 тыс. рабочих мест, которые были бы созданы, если бы суда заказали на британских верфях.

Несмотря на то, что окончательная сборка трех судов, "длина которых равна двум футбольным полям Премьер-лиги", будет вестись в Белфасте, часть работ поручено выполнять испанской верфи Navantia, расположенной в Кадисе, поскольку она считается ведущим мировым производителем судов сопровождения.

"Правительство создало новую испанскую армаду спустя более 430 лет после гибели последней. Также крайне необычно, чтобы военные корабли строились за границей из соображений безопасности", - заявил Эванс.

Он подчеркнул, что создание британских кораблей означает строительство их из британской стали руками британских рабочих.

"Британские рабочие имеют право знать, на их ли стороне правительство. Судя по словам и делам, ответ - решительное нет", - подчеркнул Эванс.

Министр оборонных закупок действующего правительства Алекса Чок, в свою очередь, отверг обвинения Эванса, отметив, что контракт флота обеспечивает работой 1,2 тыс. британцев, а заказ комплектующих за рубежом всегда был практикой промышленного производства.

В качестве примера Чок привел американский истребитель F-35, в котором часть оборудования изготовлена в Великобритании.

Королевский флот Великобритании заключил контракт на строительство трех судов сопровождения для авианосцев HMS Queen Elizabeth или HMS Prince of Wales.

Каждое судно будет 216 м в длину и 34,5 м в ширину, принимать на борт любые вертолеты, стоящие на вооружении армии и флота страны, а также располагать собственным вертолетным парком из двух машин.