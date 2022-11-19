В Турции задержаны еще 8 подозреваемых в причастности ко взрыву в Стамбуле

Полиция Турции задержала еще восемь человек по подозрению в причастности к теракту, который был произведен на улице Истикляль в Стамбуле 13 ноября. Об этом сообщает телеканал A-Haber со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что фигуранты подозреваются в оказании помощи террористам и их укрывательстве. Известно, что двое задержанных помогали сирийской гражданке Ахлам аль-Башир, совершившей теракт, нелегально проникнуть на территорию Турцию из Сирии.

13 ноября на пешеходной улице Истикляль в одном из центральных районов Стамбула произошел взрыв. Минюст Турции заявил, что это был террористический акт. В результате взрыва погибли шесть человек, пострадали - более 80.

Спустя двое суток министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил о задержании 50 человек, подозреваемых в причастности к совершению теракта в Стамбуле. Турецкие власти обвинили Рабочую партию Курдистана (РПК) в совершении теракта, однако в самой партии не взяли на себя вину.