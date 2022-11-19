Женщина не смогла украсть масло в магазине и лишилась 100 бриллиантов

Женщина отправилась за грушами в супермаркет. Фрукты она не купила, но потом обнаружила, что из сумки пропали сто бриллиантов в один карат каждый. Об инциденте 18 ноября стало известно РЕН ТВ, передает Day.Az.

Произошедшее началось с конфликта. В начале ноября женщина со 100 бриллиантами в сумке пришла в супермаркет за грушами. Так и не купив фрукты, она направилась к выходу, где была задержана охраной. Правоохранителям женщина заявила, что охраннику не понравилось, как она разговаривала с сотрудниками магазина, однако, по имеющейся у РЕН ТВ информации, посетительница пыталась вынести с собой бутылку подсолнечного масла.

В супермаркет охрана вызвала правоохранителей, которые задержали дебоширку. Позже она обратилась в больницу с жалобами на боль в руке. Медики установили перелом кости в двух местах.

Отмечается, что женщина не первый раз оказывается под вниманием правоохранителей. На нее составляли административный протокол за хулиганство с применением оружия, она также проходила по уголовному делу об угрозе жизни в качестве подозреваемой. При задержании в супермаркете женщина сопротивлялась, и правоохранителям пришлось применить к ней силу.

Теперь дебоширка обратилась с заявлением о краже, которая произошла во время инцидента в магазине. Женщина утверждает, что за грушами она пошла, прихватив с собой 100 бриллиантов, которые потом исчезли. Документы на драгоценные камни она предъявить не смогла.