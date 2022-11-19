Европейские предприятия оказались на грани разорения

"Абсолютно ничего больше не будет работать. Вы не сможете вызвать экстренные службы. На улицах не будет света, там будет кромешная тьма. И внутри наших домов - тоже. Мы должны быть готовы ко всему, только так мы справимся с ситуацией", - говорит инструктор Биргитт Эберлин.

На первый взгляд, у немцев не должно быть поводов для паники. Местная пресса много раз сообщала, что электростанции всего Евросоюза должны работать без перебоев, ведь Европа хорошо подготовилась - и к зиме, и к тому, что поставки газа из России могут полностью прекратиться.

"Все, что мы могли сделать, чтобы подготовиться к зиме, сделано. Хранилище заполнено на 90 процентов, это больше, чем в среднем за последние 5 лет", - говорит гендиректор итальянского энергетического оператора Стефано Веньер.

Беда в том, что пока Европа делала запасы, она покупала газ по сверхвысоким ценам, стоимость электричества рванула вверх: в итоге немецкий бизнес практически целиком оказался на грани коллапса.

"Владельцы компаний перепуганы, потому как они понятия не имеют, на какие деньги им развиваться. Нам надо понимать, что нас ждет. Но федеральное правительство не дает никакой информации. Будут ли нам компенсировать переплаты за газ? Установят ли предельную цену? В итоге компании малого бизнеса боятся не дожить до следующего года", - говорит президент Лейпцигской торгово-промышленной палаты Кристиан Кирпал.

Стефан Тентлер только недавно закупил современное оборудование для своей пивоварни, которой он посвятил всю свою жизнь. В этом году он начал нести убытки и решил закрываться. И не потому, что немцы вдруг разлюбили пиво, нет, просто варить хмельной напиток стало непосильно дорого.

"Вы же видите, что творится с рынками энергии. Мы просто решили быть честными с собой и объявили, что закрываемся. Мы не видим альтернатив. И не можем бежать прямо в пропасть", - говорит пивовар Стефан Тентлер.

Немецкий металлург Йенс Вальдек работает на предприятии по переплавке металла. Говорит, что стоимость энергоснабжения сделала бизнес убыточным.

"Для нашей работы нужно много электричества. В десять-двадцать раз больше, чем просто жителям. И траты стали огромными. В прошлом году при такой же нагрузке мы платили сто тысяч евро в месяц за электричество и газ. Теперь приходится платить по пятьсот тысяч", - говорит металлург Йенс Вальдек.

Большинство владельцев немецких производств задумались о том, чтобы закрыться, пока у них остались хоть какие-то деньги.

"Честно говоря, это мой главный страх, что нам придется либо просто закрыть компанию, либо навсегда уйти из Германии", - говорит управляющий на фарфоровом заводе Рольф Фроуэн.

Помочь в решении энергетических проблем могли бы десятки танкеров с сжиженным газом, которые пришли в Евросоюз и ждут в местных портах, но отгружать топливо просто некуда - хранилища заполнены. Но когда они опустеют, цена на привозное топливо резко возрастет, а деньги у Европы и так заканчиваются.