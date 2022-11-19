Илона Маска обвинили в дискриминации сотрудников с инвалидностью

Сотрудник Twitter с инвалидностью Дмитрий Бородаенко, проживающей в Калифорнии, обвинил Илона Маска в дискриминации из-за запрета на удаленную работу и вместе с коллегами подал против компании коллективный иск, пишет Reuters. Дело будет рассматриваться в суде Сан-Франциско, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Бородаенко был уволен из Twitter на этой неделе после отказа явиться в офис, как того требовал от всех сотрудников новый глава и владелец компании Илон Маск. Как пишет Reuters, у бывшего сотрудника имеется инвалидность, которая повышает вероятность заражения коронавирусом.

Бородаенко посчитал, что своим решением об удаленной работе Маск нарушил федеральный закон об американцах с ограниченными возможностями (ADA), который требует от работодателей предоставлять работникам с инвалидностью условия труда в соответствии с их состоянием здоровья. Из Twitter также ушли и многие другие сотрудники с инвалидностью, так как они сочли невозможным резко повысить свою рабочую нагрузку в соответствии с требованием Маска.

Против Twitter подали еще один иск, в котором компанию обвинили в увольнении сотрудников без предусмотренного законом уведомления за 60 дней. При этом Маск, комментируя новое судебное разбирательство, подчеркнул, что всем уволенным было предложено выходное пособие в размере трехмесячного среднего заработка.

Существует мало юридических прецедентов, когда отказ от предоставления возможности работать удаленно квалифицировался как нарушение прав работников с ограниченным возможностями, указывает Reuters. В то же время Комиссия США по соблюдению равноправия при трудоустройстве, которая обеспечивает соблюдение ADA, отмечала в специальном руководстве от 2020 года, что удаленная работа может быть разумным требованием сотрудника с инвалидностью, если это не обременяет работодателя.