В Германии спрогнозировали краткосрочные отключения электричества зимой

Глава немецкого Федерального управления гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BBK) Ральф Тислер прогнозирует краткосрочные отключения электричества этой зимой. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Есть основания полагать, что зимой будут отключения электроэнергии. Под этим я подразумеваю региональное и ограниченное по времени нарушение электроснабжения", - пояснил Тислер.

Как добавил немецкий госслужащий, сбои с электроэнергией будут связаны с нехваткой энергетических ресурсов и с "целенаправленным периодическим отключением сетей операторами". Последнее будет осуществляться с целью предотвратить угрозы при работе сетей.

Также Тислер обратил внимание, что немцам стоит ждать только "краткосрочные", а не "длительные и масштабные" выключения света.

Он уточнил, что дома хранит "несколько ящиков и консервы" на случай серьезных аварий с поставками ресурсов.