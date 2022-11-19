https://news.day.az/world/1512749.html Мощный пожар под Петербургом - ВИДЕО
Мощный пожар под Петербургом - ВИДЕО
Газозаправочная станция загорелась во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили в Telegram-канале областного правительства, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Экстренные службы ликвидируют возгорание. На месте работают две бригады спасателей, отметили в пресс-службе.
Данные о пострадавших и другие подробности произошедшего устанавливаются.
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