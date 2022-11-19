Мощный пожар под Петербургом

Газозаправочная станция загорелась во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили в Telegram-канале областного правительства, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Экстренные службы ликвидируют возгорание. На месте работают две бригады спасателей, отметили в пресс-службе.

Данные о пострадавших и другие подробности произошедшего устанавливаются.