Власти Польши хотят увеличить число бомбоубежищ

Власти Польши готовят новый закон о защите гражданского населения, планируя увеличить число бомбоубежищ в стране, заявил в эфире радиостанции RMF глава МВД Польши Мариуш Каминьский, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, к концу года будет проведена инвентаризация убежищ.

"Нам нужно найти новые объекты для укрытий и приумножить количество мест, которые станут убежищем для граждан", - сказал глава МВД республики.

Журналист спросил Каминского о том, должны ли власти извещать жителей приграничных районов о ракетных угрозах. На это политик ответил, что такое решение анализируется, но в нем есть недостатки.