Спецслужбы Турции задержали 11 боевиков "ИГ" в Сирии
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Национальная разведывательная организация Турции (MИТ) во время проведения антитеррористической операции на севере Сирии задержала 11 боевиков террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщило агентство "Анадолу" со ссылкой на источники в турецких спецслужбах, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным агентства, боевиков захватили в районе проведения операции "Щит Евфрата", во время которой было изъято более четырех тысяч электродетонаторов, различной взрывчатки и боеприпасов.

Боевики во время допроса признались в поставках оружия для последующего нападения "ИГ" на тюрьму Гувейран на северо-востоке Сирии.