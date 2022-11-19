https://news.day.az/world/1512752.html Спецслужбы Турции задержали 11 боевиков "ИГ" в Сирии
Спецслужбы Турции задержали 11 боевиков "ИГ" в Сирии
Национальная разведывательная организация Турции (MИТ) во время проведения антитеррористической операции на севере Сирии задержала 11 боевиков террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщило агентство "Анадолу" со ссылкой на источники в турецких спецслужбах, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным агентства, боевиков захватили в районе проведения операции "Щит Евфрата", во время которой было изъято более четырех тысяч электродетонаторов, различной взрывчатки и боеприпасов.
Боевики во время допроса признались в поставках оружия для последующего нападения "ИГ" на тюрьму Гувейран на северо-востоке Сирии.
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