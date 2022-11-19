Япония и США провели cовместные учения на фоне запусков ракет КНДР

Военнослужащие воздушных Сил самообороны Японии и пилоты Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов провели совместные учения в связи с запусками ракет со стороны Северной Кореи. Об этом сообщили представители Объединенного комитета начальников штабов японских Сил самообороны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В рамках учений японская и американская сторона задействовали боевые самолеты.

От Японии в небо поднимались пять истребителей F-2, от США - два стратегических бомбардировщика B-1B.

Основная цель учений заключалась в отработке коммуникации между военными и улучшении их навыков.

Предыдущие учения состоялись в пятницу, 18 ноября, в них участвовали истребители F-15 и F-16.