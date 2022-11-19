Шольц заявил, что энергобезопасность Германии обеспечена

Германия подготовилась к сложностям, вызванным отсутствием поставок российского газа, и готова пережить зиму без перебоев с энергоснабжением. Об этом заявил в субботу канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на мероприятии Социал-демократической партии в городе Фридрихсхафен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он напомнил, что руководство страны в сложившихся условиях решило продлить срок эксплуатации угольных и атомных электростанций, заполнило газохранилища и строит терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ). "При помощи этих решений мы обеспечили безопасность энергоснабжения Германии и, вероятно, переживем эту зиму", - сказал Шольц.

По "Северному потоку" в Германию в 2021 году поступило около 60 млрд кубометров ПГ. Этот трубопровод был поврежден в результате диверсии. Теперь Берлин делает ставку на импорт СПГ, но должен сначала построить достаточное количество приемных терминалов. Пока завершен лишь один, он заработает в январе. Власти планируют построить к концу 2023 года семь мобильных терминалов по приему СПГ на побережьях Северного и Балтийского морей суммарной мощностью более 30 млрд кубометров.

Согласно последним данным Федерального сетевого агентства, газоснабжение Германии стабильно, ситуация остается напряженной, несмотря на заполнение хранилищ почти на 100%. Регулятор рекомендует потребителям экономить газ. Цель - сократить норму потребления ПГ зимой на 20%.