Около 1 млн человек ежечасно голосуют в опросе по разблокировке Трампа в Twitter

Ежечасно около 1 млн человек принимают участие в опросе, посвященном восстановлению в Twitter аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил в субботу новый владелец одноименной компании Илон Маск, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Опрос про Трампа набирает почти 1 миллион голосов в час!" - написал Маск на своей странице в Twitter.

По состоянию на 15.00 субботы по бакинскому времени в опросе приняли участие 8,8 млн человек.

В пятницу Маск спросил у пользователей Twitter, стоит ли разблокировать аккаунт Трампа. Он написал вопрос для соответствующего голосования с вариантами "да" или "нет".