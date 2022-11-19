https://news.day.az/world/1512757.html Около 1 млн человек ежечасно голосуют в опросе по разблокировке Трампа в Twitter - Маск
Около 1 млн человек ежечасно голосуют в опросе по разблокировке Трампа в Twitter - Маск
Ежечасно около 1 млн человек принимают участие в опросе, посвященном восстановлению в Twitter аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил в субботу новый владелец одноименной компании Илон Маск, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Опрос про Трампа набирает почти 1 миллион голосов в час!" - написал Маск на своей странице в Twitter.
По состоянию на 15.00 субботы по бакинскому времени в опросе приняли участие 8,8 млн человек.
В пятницу Маск спросил у пользователей Twitter, стоит ли разблокировать аккаунт Трампа. Он написал вопрос для соответствующего голосования с вариантами "да" или "нет".
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