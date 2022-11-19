Спецслужбы Турции задержали 11 террористов ИГ

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела очередную успешную операцию по нейтрализации членов террористических структур, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По данным источников в структурах безопасности в Анкаре, сотрудники MİT совместно с сотрудниками местных сил безопасности задержали на севере Сирии 11 членов террористической организации "Исламское государство".

Боевики схвачены в зоне антитеррористической операции "Щит Евфрата". При них выявлено большое количество взрывчатки и боеприпасов.

На первом допросе, боевики сознались, что оказывали логистическую поддержку и поставляли оружие для организации нападений на тюрьму "Гувейран" в районе Хасеке на северо-востоке Сирии.