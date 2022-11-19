Спецслужбы Турции задержали 11 террористов ИГ
Depozit faizini öncədən al!

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела очередную успешную операцию по нейтрализации членов террористических структур, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По данным источников в структурах безопасности в Анкаре, сотрудники MİT совместно с сотрудниками местных сил безопасности задержали на севере Сирии 11 членов террористической организации "Исламское государство".

Боевики схвачены в зоне антитеррористической операции "Щит Евфрата". При них выявлено большое количество взрывчатки и боеприпасов.

На первом допросе, боевики сознались, что оказывали логистическую поддержку и поставляли оружие для организации нападений на тюрьму "Гувейран" в районе Хасеке на северо-востоке Сирии.