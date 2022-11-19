Латвия может потерять часть коренного населения

Коренное население Латвии сократилось на 30% с 1991 года, а к 2050 году оно уменьшится еще на 23,5%.

Как передает Day.Az, об этом пишет The Guardian со ссылкой на опрошенных экспертов.

В материале отмечается, что в будущем численность коренного населения может сократиться более чем в половине из 52 стран Европы.

По словам советника латвийского правительства по демографии Имантса Парадниекса, для Латвии это является "экзистенциальной проблемой".

"Каждая нация должна обновляться. Мы не останемся Латвией без достаточного количества латышей", - сказал Парадниекс.

По данным центрального статистического управления страны, в 2021 году уровень смертности среди латышей в два раза превысил уровень рождаемости в Латвии.

Уточняется, что коэффициент рождаемости составил 1,57. Такой показатель немного превышает среднее значение по Европе, однако он значительно ниже уровня во времена СССР - 17,42 тыс. против 40 тыс. или более в год в конце 1980-х.

В материал подчеркивается, что правительство Латвии планирует повышать рождаемости внутри государства и возвратить на родину более 300 тыс. его граждан из-за границы.