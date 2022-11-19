Турция осудила запуск КНДР баллистической ракеты

Турция осуждает запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.

Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении министерства иностранных дел Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В Анкаре выразили озабоченность в связи с ростом числа ракетных пусков с территории Северной Кореи.

"Турция обеспокоена вероятными рисками для мира и стабильности в регионе, сопряженными с безответственной позицией Пхеньяна, сохраняющейся вопреки всем предупреждениям международного сообщества. Призываем власти КНДР выполнять обязательства, проистекающие из резолюций СБ ООН, а также к отказу от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в регионе", - отметили в МИД Турции.

КНДР утром 18 ноября запустила ракету, пролетевшую около 1 тыс. км при максимальной высоте в 6 тыс. км. Ракета упала примерно в 200 км к западу от японского острова Хоккайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии.

В ответ на пуск ракеты, представители США, Японии и Южной Кореи провели экстренную встречу.