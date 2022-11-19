https://news.day.az/world/1512780.html В Турции задержаны еще 8 подозреваемых по делу о взрыве в Стамбуле
В Турции задержаны еще 8 подозреваемых по делу о взрыве в Стамбуле
В Турции задержаны еще восемь лиц, подозреваемых в причастности ко взрыву 13 ноября на пешеходной улице "Истиглал" в Стамбуле.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, задержания произведены в рамках расследования, проводимого Республиканской прокуратурой Стамбула.
По данным следственных органов, задержанные оказали помощь исполнительнице теракта, сирийке Ахлам Альбашир, а также еще одному террористу Билалю Хасану (объявлен в розыск - прим. "Анадолу"), в незаконном пересечении государственной границы Турции.
Жертвами взрыва в Стамбуле 13 ноября стали шесть человек, еще 81 получил ранения.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре