В Турции задержаны еще 8 подозреваемых по делу о взрыве в Стамбуле

В Турции задержаны еще восемь лиц, подозреваемых в причастности ко взрыву 13 ноября на пешеходной улице "Истиглал" в Стамбуле.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, задержания произведены в рамках расследования, проводимого Республиканской прокуратурой Стамбула.

По данным следственных органов, задержанные оказали помощь исполнительнице теракта, сирийке Ахлам Альбашир, а также еще одному террористу Билалю Хасану (объявлен в розыск - прим. "Анадолу"), в незаконном пересечении государственной границы Турции.

Жертвами взрыва в Стамбуле 13 ноября стали шесть человек, еще 81 получил ранения.