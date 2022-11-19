У берегов Турции спасены десятки мигрантов

Береговая охрана Турции спасла 51 нелегального мигранта у берегов района Айвалык западной провинции Балыкесир.

Как передает Day.Az, по данным Управления береговой охраны Турции, греческие военные насильно перенаправили надувную лодку с мигрантами в турецкие территориальные воды в Эгейском море.

Мигранты подали сигнал о помощи, на который откликнулись в Турции. На помощь выдвинулся катер "TCSG-28".

Все спасенные - граждане иностранных государств. Им оказана медицинская помощь, выданы продукты питания.

Мигранты доставлены в Управление по делам миграции провинции Балыкесир. ​​​​​