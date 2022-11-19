https://news.day.az/world/1512783.html У берегов Турции спасены десятки мигрантов
У берегов Турции спасены десятки мигрантов
Береговая охрана Турции спасла 51 нелегального мигранта у берегов района Айвалык западной провинции Балыкесир.
Как передает Day.Az, по данным Управления береговой охраны Турции, греческие военные насильно перенаправили надувную лодку с мигрантами в турецкие территориальные воды в Эгейском море.
Мигранты подали сигнал о помощи, на который откликнулись в Турции. На помощь выдвинулся катер "TCSG-28".
Все спасенные - граждане иностранных государств. Им оказана медицинская помощь, выданы продукты питания.
Мигранты доставлены в Управление по делам миграции провинции Балыкесир.
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