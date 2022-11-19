В Британии спрогнозировали реакцию на резкий рост налогов

Английский средний класс столкнется с шоком из-за резкого роста налогов в Великобритании, пишет газета The Times со ссылкой на данные Института фискальных исследований (IFS).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, налоговое бремя в стране приблизится к самому высокому уровню с момента окончания Второй мировой войны, указано в отчете.

Глава IFS Пол Джонсон уточнил, что заработная плата в Великобритании падает, а налоги растут. "Рост налогов грозит шоком для среднего класса Англии", - спрогнозировал он реакцию людей. По мнению эксперта, такая ситуация сложилась из-за долгосрочного отсутствия роста экономики, старения населения. Кроме того, он указал на высокий уровень прошлых заимствований после нескольких лет стагнации.

Ранее стало известно, что Великобритания планирует существенно повысить налоги для богатых, чтобы найти деньги для стабилизации бюджета и защитить уязвимые слои населения. Министр финансов страны Джереми Хант объявил о мерах по сокращению расходов и повышению налогов на сумму 55 миллиардов фунтов стерлингов.