Сегодня в Казахстане пройдут досрочные выборы президента

Внеочередные выборы президента пройдут в воскресенье в Казахстане, на главный пост в стране претендуют шесть кандидатов, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по мнению большинства экспертов, результаты нынешней избирательной кампании хоть и не сулят интриги, вполне могут дать начало новым политическим традициям.

Очередные выборы президента должны были пройти в 2024 году. Однако 1 сентября нынешнего года Токаев в послании народу объявил о проведении досрочных выборов. Кроме того, он анонсировал досрочные выборы в Мажилис (нижнюю палату парламента) и маслихаты (местные представительные органы) в первой половине 2023 года.

17 сентября лидер Казахстана подписал закон о внесении поправок в конституцию, ограничивающих срок полномочий президента семилетним периодом без права переизбрания.

Ранее глава республики мог избираться на два срока по пять лет подряд.