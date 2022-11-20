Самой богатой женщиной Африки заинтересовался Интерпол

Интерпол выдал международный ордер на арест богатейшей женщины Африки - Изабель душ Сантуш - по запросу ангольской прокуратуры, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Португальские СМИ сообщают, что преследование дочери бывшего президента Анголы может быть связано с предполагаемыми обвинениями в мошенничестве, растрате, торговле влиянием и отмывании денег. По информации агентства Lusa, в ордере на арест упоминается, что душ Сантуш часто находится в Португалии, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратах.

В заявлении, направленном Reuters окружением миллиардера, говорится, что адвокаты душ Сантуш пока "не нашли упоминания о выдаче ордера в базе Интерпола".