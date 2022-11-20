Землетрясение в Казахстане

Сеть сейсмических станций Казахстана в воскресенье зарегистрировала землетрясение магнитудой 5,7 на юге страны. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Эпицентр землетрясения расположен в 273 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 12.2. Магнитуда 5,7", - говорится в сообщении.

Как уточнили сейсмологи, землетрясение силой два-три балла (по шкале МSК-64) ощущалось в городе Талдыкорган, в селе Капал-Арасан - три балла. Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.