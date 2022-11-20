Мужчине прострелили ногу в московском кафе

Ранним утром 19 ноября сотрудники одного из московских кафе вызвали правоохранителей после того, как неизвестные во время конфликта прострелили ногу мужчине и скрылись, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На месте выяснилось, что пострадавший настолько пьян, что не может подробно объяснить, как произошло ранение.

Мужчина смог рассказать только то, что его ранили двое других посетителей кафе, которые сразу сбежали с места преступления.

Пострадавшего отправили в больницу. По факту инцидента проводится проверка.