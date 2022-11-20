В Египте начали строить новый энергоблок первой АЭС с участием России

В Египте стартовал ключевой этап строительства второго энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" по проекту инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом". Он же выступает и генеральным подрядчиком. 19 ноября специалисты торжественно залили "первый бетон" в фундаментную плиту нового блока, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В церемонии приняли участие гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, министр электричества и возобновляемой энергетики Египта Мохаммед Шакер, председатель управления по атомным электростанциям страны Амгед Эль-Вакиль и другие почетные гости. По словам Шакера, египетско-российская команда показала высочайший уровень профессионализма и опережает сроки. Он назвал символичным совпадение даты заливки фундамента с днем рождения египетского президента Абдельфаттаха Сиси, который и является идейным вдохновителем проекта.

Алексей Лихачев, в свою очередь, поздравил коллег со знаменательным событием и назвал сроки возведения АЭС рекордными, пообещав повторить успех в следующем году - при строительстве двух оставшихся энергоблоков.

"Проект в Египте для нас имеет особое значение, ведь "Эль-Дабаа" станет первой атомной станцией на африканском континенте, построенной по российской технологии. Каких-то четыре месяца назад мы отмечали "первый бетон" на первом блоке станции "Эль-Дабаа". В течение следующего года станция должна быть полностью развернута", - отметил глава "Росатома".

По его словам, заливка фундамента второго энергоблока АЭС - огромная победа, и без совместных усилий специалистов РФ и Египта такого результата достичь было бы невозможно.

"Конечно, это рекорд, потому что столь быстрыми темпами до сегодняшнего дня стройки не разворачиваются. Это огромная победа, но и очень важная задача - в течение ближайших полутора двух лет проект "Эль-Дабаа" станет крупнейшей атомной стройкой на планете. Это обязывает нас ко многому", - подчеркнул Алексей Лихачев.

Он добавил, что после полного развертывания стройки количество работников на объекте должно превысить 25 тысяч. Тем не менее подход "Росатома" заключается не только в строительстве АЭС, но и в разворачивании целой атомной отрасли, которая включит в себя подготовку кадров и подрядных организаций, а также реализацию неэнергетических проектов - таких как ядерная медицина и других.