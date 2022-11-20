Рождественские огни и энергосбережение в Европе

Знаменитая рождественская ярмарка на Ратушной площади Вены официально открылась традиционной церемонией зажжения огней на ёлке мэром австрийской столицы Михаэлем Людвигом и Кристофером Дрекслером, губрентором Штирии. Именно из этой федеральной земли, из муниципалитета Адмонт, привезена пушистая зелёная красавица. В праздничном её освещении использованы в общей сложности 1650 светодиодных фонарей, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Рождественскую ёлку мэрия Вены ставит с 1959 года. Этому дереву 130 лет, его высота 28 метров.

Испанский Виго, несмотря на политику энергосбережения, объявленную центральными властями, не отказался от праздничной иллюминации. Мэр Абель Кабальеро надеется привлечь туристов в этот рыбацкий портовый город в северо-западной части Галисии зрелищным рождественским световым шоу, которое стало своего рода ежегодной традицией. Критики такого подхода утверждают, что праздничная иллюминация может быть неправильно истолкована как расточительство в то время, как миллионы людей испытывают проблемы с оплатой растущих счетов за электричество. Но в мэрии Виго говорят, что подумали и об экономии энергии, использовав светодиоды.