"Надо освободить Африку от колониальной политики Франции!"

В соцсетях активно распространяется видео, на котором премьер Италии Джорджа Мелони публично разоблачает колониальную политику Франции в Буркина-Фасо, сообщает Day.Az.

"Африканский франк - это колониальная валюта, которую Франция печатает для 14 африканских стран, у которых она берёт дань и эксплуатирует ресурсы.

Это ребенок, который работает на золотом руднике в Буркина-Фасо. Буркина-Фасо - одна из беднейших стран мира. Франция печатает колониальные деньги для Буркина-Фасо, где есть золото. Взамен они требуют, чтобы 50% всего экспортa Буркина-Фасо попадало в казну Франции. Золото, за которым этот ребенок идет по туннелю, в основном, оказывается в казне французского государства.

Так что решение не в том, чтобы брать африканцев и привозить их в Европу. Решение состоит в том, чтобы освободить африканцев от определенных европейцев, которые пользуются ими, и позволить этим людям жить за счет того, что у них есть", - завершила своё эмоциональное выступление премьер Италии.