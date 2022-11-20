В Египте на побережье Красного моря в результате аварии с участием автобуса и грузового автомобиля погибли 12 человек.

Об этом сообщает газета Al-Masry Al-Youm, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авария произошла в воскресенье, 20 ноября, на автодороге между городами Рас-Гариб и Заафарана, говорится в сообщении. В результате ДТП 12 человек скончались и еще 30 получили травмы.

Другие подробности аварии и причины ДТП не уточняются.