https://news.day.az/world/1512852.html Тяжелое ДТП в Египте, много погибших
Тяжелое ДТП в Египте, много погибших
В Египте на побережье Красного моря в результате аварии с участием автобуса и грузового автомобиля погибли 12 человек.
Об этом сообщает газета Al-Masry Al-Youm, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Авария произошла в воскресенье, 20 ноября, на автодороге между городами Рас-Гариб и Заафарана, говорится в сообщении. В результате ДТП 12 человек скончались и еще 30 получили травмы.
Другие подробности аварии и причины ДТП не уточняются.
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