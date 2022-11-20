Сколько в мире зараженных COVID-19?

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 637 млн 856 тыс. 163, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 620 тыс. 439 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило: США - 98 млн 305 тыс. 722 и 1 млн 77 тыс. 31; Индия - 44 млн 670 тыс. 240 и 530 тыс. 574; Франция - 37 млн 508 тыс. 185 и 159 тыс. 203; Бразилия - 34 млн 999 тыс. 495 и 688 тыс. 907; Германия - 36 млн 205 тыс. 405 и 156 тыс. 613.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 850. В США на 1 млн жителей скончались 3 293 человека, в Индии - 377, во Франции - 2 412, в Бразилии - 3 199, в Германии - 1 867.