Вышел в эфир фильм из цикла "Формула власти", посвященный премьер-министру Таиланда
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Состоялся показ очередного фильма в рамках проекта "Формула власти" первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана.

Передача была посвящена Праюту Чан-Оче - премьер-министру Королевства Таиланд.

Day.Az представляет вниманию полную видеозапись передачи.