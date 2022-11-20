В результате воздушной операции Турции в Ираке и Сирии уничтожено 89 целей

Почти 90 целей уничтожено в результате воздушной операции турецкой армии, проведенной в ночь на воскресенье на севере Ирака и Сирии, передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Турции.

"Уничтожено 89 целей. Ликвидировано большое количество террористов, в том числе из числа главарей террористической организации (Рабочей партии Курдистана)", - говорится в сообщении военного ведомства Турции.

По данным Минобороны, операция была проведена с целью устранения террористической угрозы и для защиты безопасности границ Турции.

Все участвовавшие в операции самолеты без потерь вернулись к местам постоянного базирования, говорится в сообщении.