Успешно завершились ходовые испытания первого турецкого беспилотного истребителя
Depozit faizini öncədən al!

Ходовые испытания Bayraktar KIZILELMA, первого турецкого беспилотного истребителя, разработанного на национальном уровне компанией Baykar, успешно завершены.

Об этом передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на компанию.