https://news.day.az/world/1512877.html Успешно завершились ходовые испытания первого турецкого беспилотного истребителя - ФОТО - ВИДЕО
Успешно завершились ходовые испытания первого турецкого беспилотного истребителя - ФОТО - ВИДЕО
Ходовые испытания Bayraktar KIZILELMA, первого турецкого беспилотного истребителя, разработанного на национальном уровне компанией Baykar, успешно завершены.
Об этом передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на компанию.
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