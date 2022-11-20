Японский министр уйдет в отставку из-за скандалов

Глава министерства по административным делам и коммуникациям Минору Тэраду покинет свой пост на фоне скандалов, пишет агентство Кyodo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным источников, соответствующее решение принял премьер-министр Японии Фумио Кисида. Уточняется, что прошение об отставке Тэраду подаст 20 ноября.

Это уже третий случай кадровых перестановок в кабинете министров Кисиды, который был обновлен в августе. Ранее в отставку был отправлен министр юстиции Ясухиро Ханаси из-за высказываний о смертной казни. В конце октября подал в отставку министр по восстановлению экономики Японии Дайсиро Ямагива из-за ситуации с "Церковью объединения", которую обвиняют в вымогательстве крупных пожертвований у ее последователей.

Данную тенденцию журналисты называют "домино ставок", что может еще больше обрушить низкие рейтинги правительства.