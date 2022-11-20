Дождь в Норвегии позволил сохранить поставки электроэнергии в Британию

Начавшиеся проливные дожди в Норвегии помогли поднять уровень воды в реках и водохранилищах, что позволило увеличить выработку гидроэлектростанций (ГЭС) и сохранить экспорт электроэнергии в Британию. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вырабатываемая на ГЭС Норвегии энергия считается одной из наиболее дешевых в Европе среди других источников. Поэтому начавшиеся проливные дожди в стране улучшили ситуацию, благодаря чему поставки энергии как в Британию, так и в Европу сохранятся, отметили в публикации.

По данным агентства, сейчас уровень наполненности водохранилищ в Норвегии остается ниже среднего на 8%. Однако еще в августе этот показатель отставал от среднего практически на четверть. Поэтому большинство участников рынка были обеспокоены тем, что Норвегия может прекратить поставки энергии в Европу.

В статье указали, что Норвегия как участник единого энергорынка Евросоюза не может надолго прекращать поставки энергии в Европу. Однако в августе норвежское правительство захотело изменить эту ситуацию, запустив процесс создания механизма контроля, который мог бы ограничить поставки в случае, если водохранилища обмелеют.