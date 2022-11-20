Кадры с места крупного пожара в центре Москвы

Площадь пожара на цветочном складе на Комсомольской площади в центре Москвы выросла до 2,5 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России, передает Day.Az.

"Площадь пожара увеличилась до 2,5 тыс. кв. м, - сказали в пресс-службе. - Тушение осложняет высокая пожарная загрузка внутри здания, сложная планировка".

В МЧС добавили, что к тушению привлекаются более 100 человек и 35 единиц техники.

Информация о пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади поступила в 15:13 мск (16:13 по бакинскому времени). Пожарные эвакуировали из здания семь человек. Со слов администрации, в здании заблокированы два человека, силы направлены на их спасание.