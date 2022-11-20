https://news.day.az/world/1512907.html Арестованы двое сообщников исполнителей теракта в Стамбуле
Арестованы двое сообщников исполнителей теракта в Стамбуле
По делу о теракте в Стамбуле арестовали еще двоих подозреваемых. Сообщники помогли исполнителям незаконно пересечь турецкую границу.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал A Haber, злоумышленники оказали помощь устроившей взрыв Ахлам Альбашир и ее подельнику Билалу Хасану, который объявлен в розыск.
Напомним, 13 ноября на стамбульской улице Истикляль прогремел взрыв. Шесть человек погибли, еще 81 пострадал.
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