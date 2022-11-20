Арестованы двое сообщников исполнителей теракта в Стамбуле

По делу о теракте в Стамбуле арестовали еще двоих подозреваемых. Сообщники помогли исполнителям незаконно пересечь турецкую границу.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал A Haber, злоумышленники оказали помощь устроившей взрыв Ахлам Альбашир и ее подельнику Билалу Хасану, который объявлен в розыск.

Напомним, 13 ноября на стамбульской улице Истикляль прогремел взрыв. Шесть человек погибли, еще 81 пострадал.