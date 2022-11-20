Температурный рекорд в Болгарии

Метеорологи Болгарии зафиксировали в стране в воскресенье температурный рекорд. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Darik Radio.

По его данным, в городе Хасково, расположенном в южной части страны, около 14:30 по местному времени (16:30 GMT+4) воздух прогрелся до 22,6 градуса Цельсия, почти на 1,5 градуса выше предыдущих показателей.

В 1916 году термометры в этом городе показывали 20 ноября 21,1 градуса. Предыдущее достижение в Хасково было зафиксировано 2 ноября, когда была зарегистрирована температура 28,2 градуса.

В Болгарии в последние недели довольно тепло - около 15-17 градусов днем и от 3 до 10 градусов ночью. Однако уже в ближайшие дни метеорологи обещают понижение температуры, хотя заморозков не предвидится.