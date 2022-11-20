85,52% казахстанцев проголосовали за Токаева

В результате Exit-poll, проведенного Институтом общественной политики при партии "Аманат" по заказу телеканала "Астана", 85,52 % казахстанцев проголосовали за кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на внеочередных президентских выборах, передает Day.Az со ссылкой на "Казинформ".

Согласно озвученным данным в ходе онлайн-телемарафона, голоса распределились следующим образом:

Касым-Жомарта Токаев - 85,52 %;

Жигули Дайрабаев - 2,67 %;

Каракат Абден - 2,61 %;

Мейрам Кажыкен - 2,43 %;

Нурлан Ауесбаев - 1,93 %;

Салтанат Турсынбекова - 1,44 %;

Графа "Против всех" - 3,4 %;

Явка избирателей составила 67,71 %.

Опрос проводился на около 600 избирательных участках по всему Казахстану.

Сегодня в Казахстане состоялись внеочередные выборы Президента РК. На пост Президента РК претендовали шесть кандидатов. Среди них действующий Глава государства Касым-Жомарт Токаев от Народной коалиции, Нурлан Ауесбаев от "Общенациональной социал-демократической партии, Мейрам Кажыкен от Содружества профсоюзов Казахстана "Аманат", Жигули Дайрабаев от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл", Каракат Абден от Национального альянса профессиональных социальных работников и Салтанат Турсынбекова от общественного объединения "Қазақ аналары-дәстүрге жол".

Ранее Центральная избирательная комиссия Казахстана сообщала, что подведение предварительных итогов пройдет с 21 по 22 ноября. До 27 ноября состоится установление итогов и регистрация избранного Президента.