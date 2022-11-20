Министерство национальной обороны Турции опубликовало в воскресенье кадры воздушной операции против террористов.

Как передает Day.Az, кадры были опубликованы на странице в Twitter минобороны.

"Вот так уничтожались укрытия, убежища, пещеры, туннели, склады боеприпасов, так называемые штабы-квартиры и тренировочные лагеря террористов, которые угрожают безопасности нашей страны, народа и границ!", - говорится в публикации минобороны к которому прикреплено видео операции.