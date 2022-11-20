https://news.day.az/world/1512933.html Кадры воздушной операции против террористов - ВИДЕО Минобороны Турции
Кадры воздушной операции против террористов - ВИДЕО Минобороны Турции
Министерство национальной обороны Турции опубликовало в воскресенье кадры воздушной операции против террористов.
Как передает Day.Az, кадры были опубликованы на странице в Twitter минобороны.
"Вот так уничтожались укрытия, убежища, пещеры, туннели, склады боеприпасов, так называемые штабы-квартиры и тренировочные лагеря террористов, которые угрожают безопасности нашей страны, народа и границ!", - говорится в публикации минобороны к которому прикреплено видео операции.
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