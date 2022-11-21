Глава администрации Гонконга заболел COVID-19

Глава администрации Гонконга Джон Ли получил положительный результат теста на COVID-19 после возвращения с саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Таиланде. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщило правительство специального административного района КНР.

Согласно заявлению, все четыре дня пребывания в Таиланде у Джона Ли были отрицательные результаты тестов на COVID-19. Однако по прибытии в аэропорт Гонконга глава администрации специального административного района получил положительный тест.

На данный момент Ли находится в изоляции и будет работать из дома.

У других сотрудников его офиса, которые ездили в Таиланд вместе с ним, COVID-19 не обнаружен.

Саммит АТЭС прошел 18-19 ноября в Бангкоке.