Сильное землетрясение у берегов Турции и Греции

В Эгейском море у берегов греческого острова Крит произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщил в понедельник Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 126 км к северо-востоку от города Ираклион с населением около 137 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 81 км. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), в свою очередь, заявило, что магнитуда землетрясения составила 5,4. Землетрясение зафиксировано в 02:25 по местному времени.

Эпицентр находился в 112,15 км от города Датча (провинция Мугла), очаг залегал на глубине 49,24 км.