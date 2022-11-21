В Иране арестовали ведущих актрис, снявших хиджабы

Иран арестовал двух известных актрис, которые выразили солидарность с протестным движением страны и публично сняли платки с голов. Об этом пишут государственные СМИ, передает Day.Az.

Информационное агентство IRNA сообщило, Хенгаме Газиани и Катаюн Риахи были задержаны после того, как их вызвали в прокуратуру для расследования их "провокационных" сообщений в социальных сетях.

Как пишет The Guardian, духовное руководство Ирана было потрясено более чем двухмесячными демонстрациями, вызванными смертью Махсы Амини, 22-летней женщины курдского происхождения, которая была арестована полицией нравов в Тегеране.

Власти Исламской Республики называют протесты "беспорядками" и обвиняют западных врагов страны в их разжигании.

Газиани опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, на котором снимает хиджаб. "Возможно, это будет мой последний пост", - написала она.

"С этого момента, что бы со мной ни случилось, знайте, что, как всегда, я с иранским народом до последнего вздоха", - заявила артистка.

На видео Газиани безмолвно смотрит в камеру, а затем поворачивается и собирает волосы в хвост.

В своем посте на прошлой неделе она обвинила иранское правительство в "убийстве" более 50 детей.