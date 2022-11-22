Кадры извержения вулкана Шивелуч на Камчатке

На Камчатке началось извержение одного из крупнейших вулканов - вулкана Шивелуч. Его засняли камеры Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, извержение началось в 12:20 по камчатскому времени. На кадрах из видео столб пепла поднимается в небо над кратером вулкана. В Telegram-канале ФИЦ ЕГО РАН отмечается, что высота выброса составила 5 тысяч метров над уровнем моря.

Ранее ученые предупредили, что вулкан готовится к мощному извержению. По склонам вулкана сойдут пирокластические потоки - это смесь из вулканических газов, пепла и обломков пород. Они могут разойтись на расстояние до 20 километров, граждан попросили не приближаться к Шивелучу.

Шивелуч - один из крупнейших действующих вулканов Камчатки, самый северный из действующих. Диаметр основания вулкана - 45-50 км, общая площадь составляет не менее 1300 квадратных километров. Высота вулкана 3283 м, высшая точка активной части - 2800 м над уровнем моря. Возраст - 60-70 тыс. лет. Последнее его извержение произошло в 2016 году. Одним из сильнейших последних извержений было извержение 12 ноября 1964 года, когда вулкан выбросил столб пепла на высоту 15 километров, а потоки грязи и обломков вулканической породы проделали путь 20 километров.