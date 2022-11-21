На Филиппинах испортилось более 31 млн вакцин от COVID-19

Более 31 млн прививок от коронавируса на общую сумму 15,6 млрд песо ($272 млн) испортилось на Филиппинах. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в понедельник сообщили в министерстве здравоохранения республики.

По словам представителя ведомства Марии Розарио Вергейр, примерно у 24 млн доз истекли сроки годности, оставшиеся 7 млн доз пришли в негодность из-за скачков температуры. "Из 31 млн [доз] почти 70% были закуплены частным сектором и местными органами власти", - пояснила она в интервью телеканалу TeleRadyo.

Мария Розарио Вергейр отметила, что у более ранних версий прививок от коронавируса срок годности составлял всего шесть месяцев с даты производства. Власти республики с 5 по 7 декабря планируют провести очередную специальную кампанию по иммунизации населения против коронавируса, которая будет направлена на детей в возрасте от пяти до 11 лет.

30 января 2020 года на Филиппинах, население которых превышает 109 млн человек, выявили первый случай инфицирования коронавирусом. С тех пор было обнаружено 4,02 млн зараженных, вылечились более 3,94 млн человек, 64,4 тыс. умерли. Согласно информации Минздрава, 73,6 млн филиппинцев были полностью вакцинированы от COVID-19. Вместе с тем лишь 20,8 млн человек получили первые бустеры.