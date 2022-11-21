Лесной пожар в Стамбуле

В турецком Стамбуле в лесном массиве Айдос произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, к месту происшествия привлечены пожарные Пендикского и Картальского районов города.

По мере разрастания пожара в регион было направлено большое количество групп поддержки из близлежащих районов, благодаря чему удалось частично локализовать пожар.

Работы по тушению продолжаются.