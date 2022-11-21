https://news.day.az/world/1512971.html Лесной пожар в Стамбуле - ВИДЕО
Лесной пожар в Стамбуле - ВИДЕО
В турецком Стамбуле в лесном массиве Айдос произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, к месту происшествия привлечены пожарные Пендикского и Картальского районов города.
По мере разрастания пожара в регион было направлено большое количество групп поддержки из близлежащих районов, благодаря чему удалось частично локализовать пожар.
Работы по тушению продолжаются.
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