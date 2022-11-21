Токаев лидирует на выборах президента Казахстана

Центральная избирательная комиссия Казахстана (ЦИК) обнародовала предварительный результат внеочередных президентских выборов. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства во всех регионах страны и набирает 81,31% голосов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такие предварительные данные озвучил на брифинге в понедельник председатель Центральной избирательной комиссии республики Нурлан Абдиров.

"Токаев Касым-Жомарт Кемелевич - 6 456 392 голосов, или 81,31% голосов избирателей", - сказал он. Абдиров отметил, что эти данные представлены территориальными комиссиями областей и городов Шымкент, Алма-Ата и Астана.

На предыдущих выборах главы государства 9 июня 2019 Токаев набрал 70,96% голосов избирателей.

Второе место на выборах президента Казахстана получает кандидат от партии "Ауыл" ("Село") Жигули Дайрабаев с 3,42% голосов избирателей.

Согласно предварительным итогам, экономист Мейрам Кажыкен от Содружества профсоюзов Казахстана "Аманат" набрал - 2,53%, Каракат Абден от республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников" - 2,60%, Салтанат Турсынбекова от республиканского общественного объединения "Казак аналары - дастурге жол" ("Казахские матери - дорога к традициям") - 2,12%, глава столичного отделения оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев - 2,22%. Графу "против всех" отметили 5,8% избирателей.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. На пост главы государства претендовали шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Явка избирателей на выборах составила 69,44%.