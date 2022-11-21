В Индии поезд врезался в зал ожидания, есть погибшие

По меньшей мере три человека погибли, двое получили серьезные ранения в понедельник в результате аварии поезда в восточном штате Одиша.

Об этом сообщила газета The Hindu, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел на железнодорожной станции Корай в районе города Джаджпур, где сошли с рельсов восемь вагонов товарного состава. Они врезались в зал ожидания, где находилось большое число пассажиров.

Движение на этом участке железной дороги приостановлено.