https://news.day.az/world/1512987.html В Индии поезд врезался в зал ожидания, есть погибшие - ФОТО - ВИДЕО
В Индии поезд врезался в зал ожидания, есть погибшие - ФОТО - ВИДЕО
По меньшей мере три человека погибли, двое получили серьезные ранения в понедельник в результате аварии поезда в восточном штате Одиша.
Об этом сообщила газета The Hindu, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, инцидент произошел на железнодорожной станции Корай в районе города Джаджпур, где сошли с рельсов восемь вагонов товарного состава. Они врезались в зал ожидания, где находилось большое число пассажиров.
Движение на этом участке железной дороги приостановлено.
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