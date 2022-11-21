В Британии зафиксирован сильнейший спад производства

Объемы производства в Великобритании упали до самого низкого уровня с мая 2020 года, сообщает газета Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным газеты, в октябре снижение показателей отмечено в двенадцати из четырнадцати ключевых секторов производства.

Как сообщил представитель Lloyds Banking Group, причиной ситуации стала совокупность "внутренних проблем и мировых тенденций".