Билл Гейтс рассказал о "странных вещах", которые сделал в своей жизни

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в честь Всемирного дня туалета опубликовал пост в LinkedIn, в котором признался, что в своей жизни делал некоторые "странные вещи". Об этом сообщает портал Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"За эти годы я делал много странного: пил фекальную воду с Джимми Фэллоном, стоял на одной сцене с банкой человеческих испражнений и нюхал духи с запахом выгребной ямы. Все эти выходки вызывали у людей смех, однако моя цель всегда заключалась лишь в том, чтобы заставить людей задуматься о проблеме, которая затрагивает 3,6 миллиарда человек по всему миру: я говорю о низком уровне гигиены. Благодаря ученым и инженерам со всего мира мы все ближе к новым решениям, которые предотвратят распространение [связанных с этой проблемой] болезней", - написал Гейтс в своем аккаунте.

В 2015 году миллиардер вместе с американским ведущим Джимми Фэллоном выпили по стакану жидкости, полученной при помощи технологии Omni-Processor - она позволяет превращать человеческие фекалии и другие отходы жизнедеятельности в чистую питьевую воду. Годом позднее в Швейцарии на фабрике ароматизаторов и духов Firmenrich Гейтсу дали понюхать "аромат выгребной ямы". Бизнесмен впоследствии вспоминал, что зловоние было настолько отвратительным, что он даже "вздрогнул".